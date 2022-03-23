الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمرو أبو العزم: مصر سوق واعد للتمويل والتأمين متناهي الصغر

من الحدث
من الحدث

أكد عمرو أبو العزم، العضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال- Gen Egypt، أن مصر سوق واعد لنشاط التمويل والتأمين متناهي الصغر وتوفير فرص العمل للشباب والتخفيف عن كاهل الدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التأمين متناهي الصغيرة في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر في الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري.

وأضاف أبو العزم، أن الاستثمار في الفئات الأكثر احتياجا خصب في مصر ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية، حيث أن شركات التأمين توفر تغطية لأصحاب المشروعات الصغيرة تشمل تأمين طبى وتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين، مشيراً إلى أن 50% من أصحاب المشروعات الصغيرة نساء وتلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب.

ولفت أن نشاط التمويل متناهي الصغر لم يكن مقنن منذ عام 2009 وحتى صدور قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2015.

وأكد عمرو ابو العزم، أن البنك المركزي المصري وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية داعما لنشاط التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضخ تمويلات بنحو 50 مليار جنيه، حيث إن من أهم عوامل تنشيط التمويل والتأمين متناهي الصغر هي البيئة التشريعية والجهات الرقابية المرنة والمتعاونة وكذلك التحول الرقمي، فضلا عن التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر  والرؤية الاقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص و التأمين متناهي الصغر. التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً والدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلي التي تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهي الصغر وتأمين متناهي الصغر.

تعاون محافظة الدولة اقتصاد اجتماع البنك اليوم مصري

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الطبقة الوسطى

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