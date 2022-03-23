الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجريدة الرسمية» تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الإصلاح الزراعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 15 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القانون يهدف إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. 

تعديل قانون الإصلاح الزراعي
تعديل قانون الإصلاح الزراعي
الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الاصلاح الزراعي رئيس مجلس الوزراء

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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