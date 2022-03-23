الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عيد ميلاد نادية الجندي.. عدد بطولاتها المطلقة في السينما

نادية جندي
نادية جندي

تحتفل النجمة نادية الجندي بعيد ميلادها غدًا الرابع والعشرين من مارس، وخلال التقرير نرصد معلومات في عيد ميلاد نادية الجندي وعدد بطولاتها المطلقة في السينما.

عيد ميلاد نادية الجندي

نادية الجندي أو كما لقبت بـ"نجمة الجماهير" من الفنانياتي اللاتي استطعن أن يحصلن على بطولات مطلقة في السينما وسط منافسة قوية للغاية مع النجوم من الرجال أبطال تلك المرحلة ومنهم عادل إمام ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز وغيرهم، وكانت النجمة نادية الجندي خلال مشوارها الفني على موعد مع البطولة المطلقة في 34  عملًا سينمائيًا وكانت البداية بفيلم “بمبة كشر” والذي قدمته عام 1974، وآخر أعمالها في السينما من خلال البطولة المطلقة كام فيلم الرغبة عام 2002.

بطولات نادية الجندي

وبالنظر إلى تاريخ الفنانة الكبيرة نادية الجندي و بطولاتها المطلقة التي بدأت ببمبة كشر انطلقت من خلاله إلى أعمال أخرى في نفس الوقت مثل فيلم “شوق” مع النجم حسين فهمي وسعيد صالح، وفيلم “ليالي ياسمين” بنفس طاقم العمل واستمرت في تقديم الأعمال الفنية حتى وصلت إلى قدر كبير من الشهرة الفنية من خلال أعمال مميزة ظلت عالقة في ذهن الجمهور ومنها فيلم “الباطنية”.

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وبعد الباطنية استمرت في تقديم الأعمال المميزة فقدمت أعمال مثل “وكالة البلح” في دور “نعمة الله” و"عالم وعالمة" حتى جاء الفيلم المثير للجدل “خمسة بابا” مع الزعيم عادل إمام وكانت بطولة مشتركة بين الثنائي ومن إنتاج زوجها السابق محمد مختار الذي ظل يتفاوض مع الثنائي 6 اشهر لعرض الفيلم وبعد طرحه أثار حالة من الجدل حتى رفع من السينمات وعاد مرة أخرى وحين عرض على التليفزيون حقق نجاحا كبيرا.

وكانت آخر بطولاتها المطلقة فيلم “الرغبة” عام 2002 مع النجمة إلهام شاهين وياسر جلال وعدد من الفنانين.

عيد ميلاد نادية الجندي نادية الجندي مارس السينما عيد ميلاد بطولات نادية الجندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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