الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عاما لحارس أمن يتاجر في المخدرات بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 361 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، عندما تمكن ضباط مركز شرطة بلبيس، من ضبط “رامي. خ”، 19 عاما، حارس أمن خاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازته كمية من مخدر الحشيش " بانجو_قنب" بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا وأحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق حارس أمن خاص معاقبة الاتجار جوهر الحشيش القضية

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الطبقة الوسطى

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