خالد إمام: تقديم أكثر من 120 خدمة بريدية متنوعة «مالية وتحويلات وسداد فواتير»

أكد خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد يمثل أداة رئيسية بتنفيذ خطة الحكومة فى تحقيق الشمول المالى والذى نجحت فى الوصول به إلى 56 % حاليا وفقا للتقرير الأخير الصادر عن مجلس الوزراء.

وأضاف “إمام” خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى لملتقى التأمين متناهى الصغر الذى تستضيفه مدينة الأقصر، أن عملاء البريد بلغ مليون عميل شهريا فضلا عن 1700 ماكينة Atm ومستهدف الوصل بها إلى 5000 ماكينة.

وأوضح إمام أن البريد يوفر من خلال مكاتبه وعرباته المتنقلة نحو120خدمة بريدية متنوعة ما بين خدمات مالية وتحويلات مباشرة وسداد فواتير ومستحقات أخرى.

فى السياق ذاته، ذكر أن الهيئة تخطط للوصول بعدد عربات البريد المتحركة بعدها إلى أكثر من100عربية متحركة وفقا الاشتراطات أمنية، وتابع أنه بلغ عدد الحسابات البريدية حاليا 20 مليون حساب توفير فضلا عن 5 مليون حساب جارى فيما تم إضافة 1.7 مليون حساب جديد خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضي.

ونوه إلى أنه تم فتح 3 مليون حساب لأصحاب المعاشات خلال 3 شهور فقط. وبحسب “إمام” يبلغ عدد الكروت البريدية 15مليون كارت منها كروت خصم مباشرة أو كروت فيزا ميزة إضافة بكرات ماستر كارد.

ويخطط البريد لاستكمال ميكنة خدماته من خلال التحصيل الإليكترونى وتوصيل البضائع إليكترونيا إضافة لوجود نظام يتيح للتاجر متابعة خط سير بضاعته.

ولفت إلى البريد نجح فى صرف ما يقرب من 5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة الحكومة لمساندة العمالة غير الموسمية التى تأثرت بتداعيات فيروس كوفيد.

ويشهد المؤتمر حضور فعال لاكثر من 300 مشارك من عدة شركات ومشاركين من 19 دولة وممثلين للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار 3 أيام يتم خلالها قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.