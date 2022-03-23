الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة بالرياض

القوى العاملة تختتم
القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي

يختتم اليوم الأربعاء بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، ويترأس الاجتماع عن الجانب  المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

IMG-20220323-WA0002
 القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي

وكانت الفعاليات قد عقدت اجتماعاتها بفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسئولين برئاسة إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل  وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.

وقد تم متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية علي مستوي الخبراء بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والدكتور صالح محمد بوزارة الموارد البشرية السعودية لصياغة توصيات الجانبين فى مجالات العمل.

IMG-20220323-WA0003
 القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي


وأكد الجانبان عمق العلاقات المصرية السعودية والتوصية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بها وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وفيما يخص التنسيق بين الجانبين فى مجالات العمل تم صياغة التوصيات اللازمة لمتابعة الجلسات الخاصة بالربط الإلكتروني بين وزارتى القوى العاملة ووزارة الموارد البشرية السعودية وإتمام اتفاقية الفحص المهنى، وتم عمل التعديلات المقترحة على محضر اللجنة تمهيداً لتوقيعه اليوم الأربعاء  من رؤساء الجانبين ، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي. 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجانب السعودي توصيات وزارة القوى العاملة العلاقات المصرية السعودية اتفاقية الفحص المهنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعاً غذائية بتخفيضات تصل لـ60%

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

اليوم.. القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة بالرياض

القوى العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضر مخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

غضب إسرائيلى عقب عملية بئر سبع.. وبينت يتوعد المنفذين

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟