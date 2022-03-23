الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يقود قافلة موسعة إلى مدارس السلوم

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

قاد وكيل وزارة التربية والتعليم  بمطروح، عمرو شحاتة، قافلة تعليمية موسعة لإدارة السلوم الحدودية برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام  تضم موجهي عموم  المواد الدراسية، وذلك لدعم سير وانتظام العملية التعليمية بمدينة السلوم الحدودية.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وتابع وكيل تعليم مطروح  قيام أعضاء القافلة التعليمية بشرح بعض الحصص الدراسية والمحاضرات للطلاب بمدارس السلوم للتعليم الأساسي وسيول القطعان للتعليم الأساسي والسلوم الاعدادية الثانوية المشتركة وعثمان بن عفان الابتدائية، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة على أجزاء هامة من منهج الفصل الدراسي الثاني مع رصد وتقييم المستوى التحصيلي للطلاب.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

كما تابع وكيل تعليم مطروح  إجراءات تحسين المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية في القراءة والكتابة، والتي تمت تحت إشراف فريق عمل التعليم الابتدائي بالمنظومة الحديثة وسط تفاعل كبير من التلاميذ.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
مطروح تعليم مطروح المواد الدراسية مدينة السلوم انتظام العملية التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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