إصابات كورونا الجديدة فى كوريا الجنوبية تلامس النصف مليون حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لتلامس عتبة الـ 500 ألف إصابة اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 490 ألفا و881 إصابة ، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10 ملايين و427 ألفا و247 إصابة.

كما سجلت البلاد 291 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 13 ألفا و432 حالة.

وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية - وفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية - تخفيف القيود على التجمعات الخاصة لترفع الحد الأقصى إلى 8 أشخاص بدلًا من 6 كما كان سابقًا، وحافظت على حظر الأعمال في المرافق بدءا من 11 مساء.

وتعد هذه الإجراءات هي الأحدث في سلسلة من الخطوات لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي على الرغم من الارتفاع المتزايد في تفشي "أوميكرون" عالي الانتشار.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من القادمين من الخارج ممن لُقحوا بالكامل تقديم شهادات اختبارات تفيد خلوهم من الإصابة ولا يتعين عليهم الخضوع للحجر الإلزامي.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، إنها توصلت إلى اتفاق لشراء 10 ملايين جرعة، من أول لقاح تجريبي لفيروس كورونا في البلاد والذي طورته شركة (إس كيه بيوساينس) المحدودة لصناعة الأدوية.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن شركة الأدوية الكورية الجنوبية أجرت تجارب المرحلة الثالثة للقاح المرشح لها، والذي يحمل الاسم الرمزي "GBP510"، وتم تطويره بالتعاون مع معهد تصميم البروتين بجامعة واشنطن وبمساعدة شركة الأدوية العالمية (جلاكسو سميث كلين).

وقال مدير الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جيونج أون كيونج" إن السلطات، تهدف إلى الحصول على موافقة رسمية في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع خلال النصف الثاني.

وقالت شركة (إس كيه بيوساينس) في بيان لها إن قيمة الصفقة 200 مليار وون كوري (أي ما يعادل 164.6 مليون دولار أمريكي) وأنها ستوفر لقاحها لمرفق مبادرة اللقاحات العالمية (كوفاكس) بمجرد التصريح بذلك.