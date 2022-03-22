الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اتصال هاتفى.. «بلينكن» يدعو الناتو لرد موحد بشأن غزو أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. 

ورحب بلينكن خلال الاتصال بالمساعي الجارية لتعزيز قوة ردع حلف الناتو ودفاعاته، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشارت الخارجية إلى أن بلينكن أكد لأمين عام حلف الناتو الحاجة لرد موحد على الحرب ضد أوكرانيا.

كما بحث بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو جهود تحصين الجبهة الشرقية للحلف بحسب الخارجية الأمريكية.

بايدن يتعهد بمحاسبة بوتين

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر غدًا إلى أوروبا للقاء حلفاء بلاده وشركائها بعد شهر واحد بالضبط من حرب  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحشية في أوكرانيا على حد قوله.

وأضاف بايدن "أتطلع في زيارتي لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا ونقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل ضمان أن يدفع بوتين الثمن على أفعاله".

وقال  مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق، إن بلاده لم ترسل أي قوات أمريكية للعمل على الأراضي الأوكرانية مشيرًا إلى أنه سيكون هناك المزيد من العقوبات ضد روسيا وسيتغير التعاطي معها في التجمعات والهيئات الدولية.

وأضاف سوليفان "الرئيس بايدن أوضح أن بعض الشركاء الأوروبيين لن يكونوا قادرين على المضي في حظر واردات الطاقة الروسية وسنمنع روسيا من تصدير النفط والغاز كما سنرسل رسالة قوية من خلال إظهار التزامنا تجاه أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية".

وأكد سوليفان أنهم مستعدون لاستمرار دعم أوكرانيا حتى لو طالت الحرب، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ستمر بأيام عصيبة والحرب لن تكون سريعة.

وأوضح سوليفان أن زيارة الرئيس بايدن تهدف لتعزيز حضور الناتو شرقا ودعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، مؤكدًا أن موسكو حاولت إضعاف التحالف الغربي عبر غزو أوكرانيا.

وزير الخارجية الامريكي أوكرانيا الولايات المتحدة ينس ستولتنبيرج الناتو وزارة الخارجة الأمريكية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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