الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى البرتغال يزور معرض لشبونة للسياحة «BTL»

سفير مصر يزور معرض
سفير مصر يزور معرض لشبونة للسياحة

زار السفير وائل النجار، سفير مصر لدى البرتغال، معرض لشبونة للسياحة الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري، حيث تفقد عددًا من أجنحة العارضين من مختلف الدول المشاركة في المعرض.

IMG-20220322-WA0037

والتقى السفير المصري برئيس اتحاد شركات السياحة البرتغالي «APAVT» والمدير التنفيذي للاتحاد وكذا رئيس شركة Solférias البرتغالية للسياحة.

IMG-20220322-WA0038

وتمت مناقشة طرح عدد من البرامج السياحية لمصر للسائحين البرتغاليين، فضلًا عن تناول الترتيبات المتعلقة بحركة السائحين بين مصر والبرتغال خلال الموسم السياحي الصيفي، والتباحث حول إمكانية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر ما بين البلدين.

مصر سفير مصر البرتغال لشبونة السفير المصري شركات السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الزمالك يرفض التراجع عن رحيل السعيد.. ويقرر إعارة عبدالله جمعة

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع