سفير مصر لدى البرتغال يزور معرض لشبونة للسياحة «BTL»

زار السفير وائل النجار، سفير مصر لدى البرتغال، معرض لشبونة للسياحة الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري، حيث تفقد عددًا من أجنحة العارضين من مختلف الدول المشاركة في المعرض.

والتقى السفير المصري برئيس اتحاد شركات السياحة البرتغالي «APAVT» والمدير التنفيذي للاتحاد وكذا رئيس شركة Solférias البرتغالية للسياحة.

وتمت مناقشة طرح عدد من البرامج السياحية لمصر للسائحين البرتغاليين، فضلًا عن تناول الترتيبات المتعلقة بحركة السائحين بين مصر والبرتغال خلال الموسم السياحي الصيفي، والتباحث حول إمكانية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر ما بين البلدين.