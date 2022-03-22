استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب «كورونا»

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 26 ألفا و785 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و812 ألفا و182 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و29 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية.

إصابات كورونا في فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1805 آلاف و777 إصابة، بالإضافة إلى 131 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و218 حالة.

وفي قبرص، أعلنت تسجيل 4673 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 387 ألفا و315 حالة، مضيفة أن حصيلة الوفيات بلغت 917 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 197 حالة وفاة، و96 ألفا و365 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 158 ألفا و101 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 13 مليون و992 ألفا و92 إصابة.

ورصدت سلطات الصحة الهولندية 24 حالة وفاة، و40 ألفا و534 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و820 حالة، والإصابات إلى 7 ملايين و583 ألفا و852 إصابة.

إصابات كورونا في فيتنام

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 130 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و338 ألفا و914 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و14 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 1254 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و85 ألفا و558 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و463 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و950 ألفا و846 إصابة.

ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و117 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة بورثوم ألو البنجالية.

وتعافى على مدار أمس 1234 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و872 ألفا و845 شخصا.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 23 ألفا و793 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و314 ألفا و467 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 13 ألفا و575 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة بليك السويسرية.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 791 ألفا و545 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و666 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء ترند الأذرية.

وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 145 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 781 ألفا و202 أشخاص.

وفي لاوس، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 156 ألفا و422 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 651 حالة.

إصابات كورونا في صربيا

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و959 ألفا و699 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و706 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنه تم تسجيل 13 ألفا و166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و35 ألفا و721 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة راديو "تشانيل نيوز آشيا" الناطقة باللغة الإنجليزية - بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1214 حالة. وأضافت الوزارة أن 1023 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأبلغت السلطات الإندونيسية، عن 170 حالة وفاة، و7 آلاف و464 إصابة خلال اليوم المنصرم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 154 ألفا و62 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و974 ألفا و646 إصابة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن حالة وفاة واحدة، و912 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و893 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و705 آلاف و696 إصابة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و45 إصابة، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و406 ألفا و540 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 55 ألفا و976 حالة.