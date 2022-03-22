الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكى بطرابلس: ضرورة إجراء الانتخابات فى ليبيا بشكل عاجل

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

جدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل.

قال السفير الأمريكي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية الثلاثاء، سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل، قائلًا: ندعم بقوة مبادرة "ستيفاني وليامز" الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وهناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضًا هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، قال نورلاند: "هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضًا في هذا الوقت ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية.

سفير الولايات المتحدة ليبيا الانتخابات في ليبيا النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الزمالك يرفض التراجع عن رحيل السعيد.. ويقرر إعارة عبدالله جمعة

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع