الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتهمة سب عامل.. إحالة مدير مدرسة ببنى سويف إلى المحكمة التأديبية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة الإدارية ببني سويف مدير مدرسة وأخصائية اجتماعية بإحدى المدارس الابتدائية بإدارة ببا التعليمية، للمحاكمة التأديبية، بسبب قيام مدير المدرسة بالتعدى على أحد عمال المدرسة بصقًا وخنقًا من رقبته في فناء المدرسة، و قيام الأخصائية أيضًا بالبصق على مدير المدرسة، ومعايرة زميلتها.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، تناول مدير المدرسة الحياة الخاصة بإحدى المعلمات أثناء الحديث معها داخل مكتبه، وتحدث بأسلوب غير لائق معها، فضلًا عن تحدثه  بأسلوب غير لائق أيضًا مع إحدى معلمات رياض الأطفال بالمدرسة، وتعدى عليها بالسب والقذف.

وكشفت التحقيقات، عن أن مدير المدرسة أهان عامل خدمات معاونة بالمدرسة، وقام بخنقه بمقر المدرسة.

وأدانت التحقيقات أيضًا الأخصائية الاجتماعية، لأنها تفوهت ضد مدير المدرسة بألفاظ غير لائقة حملت سبًا وقذفًا وتهديدًا له، وبصقت عليه في فناء المدرسة، كما تحدثت بأسلوب غير لائق عن زميلتها المعلمة بالمدرسة داخل مكتب مدير المدرسة، ومعايرتها لها بأنها تعيين ضمن نسبه الـ5% للإعاقة، جاء ذلك حسب ما ورد في التحقيق. في القضية رقم 515 لسنة 2021 في الدعوى رقم 147 لسنة 8 قضائية.

النيابة الإدارية بني سويف مدير مدرسة أخصائية اجتماعية للمحاكمة التاديبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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