غدًا.. الحكومة اللبنانية تناقش الخطة القومية للنهوض بالكهرباء

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية، غدًا الأربعاء، بجدول أعمال من 39 بندا يتضمن استعراض خطة وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لموضوع الأمن العذائي، بالإضافة إلى بحث عرض وزارة الطاقة لتوفير العملة الأجنبية لتأمين الحد الأدنى من سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في المؤسسة خصوصا للأشهر الأربعة المقبلة، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء.

ويتناول الاجتماع مشروع مرسوم يهدف إلى إبرام اتفاق إداري بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارة الداخلية حول مراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.

وينظر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته غدا الأربعاء، طلب وزارة الدفاع بالموافقة على تمديد العمل باتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الحكومة اللبنانية والجمهورية الإيطالية لمدة خمس سنوات إضافية.

ويبحث المجلس مشروع مرسوم بتعديل بعض مواد كراسة الشروط الخاصة بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.. كما يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا نظر مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة.