الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد بائعي الشاي بميدان سفنكس (فيديو)

ميدان سفنكس
ميدان سفنكس

شهد ميدان سفنكس بالعجوزة جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر إصابته بطعنة نافذة بمنطقة الرقبة أثناء فض مشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين بائعي مشروبات ساخنة أسفل كوبري 15 مايو.

مات غدر

وقال أحد شهود العيان الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه لـ"الدستور" إن الجناة يقيمون في ميدان سفنكس ويعملون في بيع المشروبات الساخنة (الشاي) أسفل كوبري 15 مايو، كما أنهم يتخذون من المساحات الخضراء الموجودة في الميدان مسكناً لهم، مضيفا: "كانوا دائما في شجار وخلافات مستمرة على أموال بينهم، كنا علطول بنشوفهم مسكين في بعض علشان الفلوس".

وأضاف أن يوم الحادث نشب شجار شديد بين بائعي الشاي بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه وأثناء المشاجرة كان المجني عليه يمر من الميدان وقرر التدخل لفض المشاجرة تجنباً لوقوع قتيلاً بينهم، لكنه تلقى طعنة في منطقة الرقبة من أحدهم وسقط جثة هامدة وفر الجناة هاربين، معقبا: "كان قصده خير وعاوز يفض المشاجرة بس للأسف مات غدر".

تفاصيل الواقعة

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود قتيل أسفل كوبري 15 مايو بميدان سفنكس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة مندوب دليفري به آثار طعن بسلاح أبيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ميدان سفنكس شاب فض مشاجرة خلافات مالية طعنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الزمالك يرفض التراجع عن رحيل السعيد.. ويقرر إعارة عبدالله جمعة

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع