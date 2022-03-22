تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد بائعي الشاي بميدان سفنكس (فيديو)

شهد ميدان سفنكس بالعجوزة جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر إصابته بطعنة نافذة بمنطقة الرقبة أثناء فض مشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين بائعي مشروبات ساخنة أسفل كوبري 15 مايو.

مات غدر

وقال أحد شهود العيان الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه لـ"الدستور" إن الجناة يقيمون في ميدان سفنكس ويعملون في بيع المشروبات الساخنة (الشاي) أسفل كوبري 15 مايو، كما أنهم يتخذون من المساحات الخضراء الموجودة في الميدان مسكناً لهم، مضيفا: "كانوا دائما في شجار وخلافات مستمرة على أموال بينهم، كنا علطول بنشوفهم مسكين في بعض علشان الفلوس".

وأضاف أن يوم الحادث نشب شجار شديد بين بائعي الشاي بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه وأثناء المشاجرة كان المجني عليه يمر من الميدان وقرر التدخل لفض المشاجرة تجنباً لوقوع قتيلاً بينهم، لكنه تلقى طعنة في منطقة الرقبة من أحدهم وسقط جثة هامدة وفر الجناة هاربين، معقبا: "كان قصده خير وعاوز يفض المشاجرة بس للأسف مات غدر".

تفاصيل الواقعة

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود قتيل أسفل كوبري 15 مايو بميدان سفنكس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة مندوب دليفري به آثار طعن بسلاح أبيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.