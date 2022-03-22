الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 34 شخصًا بينهم جنديان فى هجمات لمجهولين بنيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

قالت السلطات في شمال غرب نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن 34 شخصًا على الأقل بينهم جنديان قتلوا برصاص مسلحين أمس الأول  الأحد، في عدة هجمات في تلك المنطقة.

وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا: إن "جنديين في عداد القتلى الـ 34" الذين سقطوا في هجمات شنها "مهاجمون مجهولون" في أربع قرى تقع في منطقة كاورة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أروان في منشور له عبر فيس بوك: "أن شخصًا في عداد المفقودين وأصيب سبعة آخرون في هذه الهجمات التي وقعت في بلدات تسونجي وأغبان وكاتانغا وكادارغو".

وقالت السلطات: "إنه تم إحراق أكثر من 200 منزل ونحو 30 متجرًا خلال أعمال العنف".

وقال "أروان" إن الحكومة تعمل دون هوادة مع قوات الأمن لإعادة النظام إلى المنطقة.

وذكر أن حاكم ولاية كادونا ناصر أحمد الرفاعي دعا المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية" لا سيما احترام حظر التجول في المنطقة.

وتنسب الأعمال الأخيرة إلى عصابات مدججة بالسلاح تعرف محليًا باسم "قطاع الطرق" وتنشط في شمال-غرب ووسط أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث تنهب وتخطف وتقتل السكان.

وفي اليوم نفسه، قتل 16 قرويًا في هجوم بولاية زامفارا المجاورة.

ومطلع يناير الماضي لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في ظروف مماثلة بولاية زامفارا.

حيال تكثيف الهجمات أعلنت الحكومة مؤخرًا أن هذه الجماعات الإجرامية "إرهابية".

وينشط المهاجمون من معسكرات داخل غابة شاسعة تمتد عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر.

نيجيريا هجوم مسلح سقوط قتلى منطقة كاورة جرحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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