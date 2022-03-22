الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحجز المطرب الشعبي طارق الشيخ داخل إحدى غرف العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لتعب شديد منذ ساعات قليلة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ وموعد خروجه من المستشفى

ويجري الشيخ العديد من الفحوصات الطبية خاصة بعدما شكك الأطباء في إصابته بجلطة دماغية، بجانب ما أصيب به من جلطة في القلب، لكنه خرج من العناية المركزة عقب الاطمئنان على حالته الصحية.

وعلمت "الدستور"، أن طارق الشيخ سوف يخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما يستقر على حالته الصحية بشكل كامل، خاصة بعدما استقرت حالته بشكل شبه كبير.

وكان المطرب الشعبى طارق الشيخ طرح مؤخرا أغنيته الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "طافية سيجارة"، من كلمات أمير الحصرى، وألحان طارق السفاح، وتوزيع فهد.

أبرز المعلومات عن المطرب طارق الشيخ

طارق الشيخ من مواليد 11 مايو 1972، بحي الشرابية، وتعلق بالغناء منذ طفولته وكان لنشأته في حي شعبي تأثيرا كبيرا على توجّهه الفني إذ اختار الأغنية الشعبية التي أرسى دعائمها الشيخ سيد درويش وهي التي تعبر عن حالة الشعب وطموحاته.

ويعتبر الشاعر الغنائي أمل الطاير هو المكتشف الأول لطارق الشيخ حيث أعجْب بصوته وشجّعه على مواصلة الغناء. انطلق طارق الشيخ منذ بداية مسيرته الفنية بتقديم الأغاني الشعبية المرتبطة بهموم المواطن وقد لاقت نجاحا كبيرا وانتشرت إنتشارا واسعا بين الجماهير العريضة .

وأصدر طارق الشيخ مجموعة من الأشرطة والألبومات كانت بدايتها منذ سنة 1995 بألبوم “إختار لك حل” ليصدر بعدها بسنتين ألبوم “يا عيني علينا” سنة 2007 ثم ألبوم “صبرك عليّا” 1998 ومع مطلع سنة 2000 أصدر ألبوم “نفسي يا دنيا” ويليه سنة 2001 “على باب الجنّة” ثم “عشاق” سنة 2003 و”باتمنى لقاك” في 2004. أصدر طارق الشيخ ألبوم “اجرح” 2006 و”راحو” 2008 ليكون الألبوم الأخير سنة 2009 بعنوان “ندم عمرك .