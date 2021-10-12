طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «طافية سيجارة».. (فيديو)

طرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح وتوزيع فهد، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "زى طفية السيجاره، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خساره من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفايه لسه تانى بتحلفى، أنتى حالة بجد نادرة لسه قادرة تجرحى أنتى فعلاً مستبدة ومستعدة تفتحى ألف باب من النار عليا، وفى الحقيقة بتنجحى، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، أبلعى أودامى ريقك جرحك لسه فى أوله، وإن حن قلبى فى يوم عليكى بأيدى قلبى هقتله يلا أفترى وأتبطرى عليا أد ماتقدرى موتى الحب اللى بنا".



وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وقال طارق الشيخ، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن هناك 90 % من ممولين قنوات اليوتيوب للمهرجانات "تجار مخدرات"، مطالبا نقابة الموسيقيين بمخاطبة الشركات بعدم تكويد أي أغنية دون وجود "المصنف" وتصريح الغناء أو كارنيه نقابة المهن الموسيقية وذلك للحد من فوضى قنوات اليوتيوب، معلقًا:"كل واحد يصحى من النوم الصبح يعمل قناة على اليوتيوب ويغني فيها".





وعلق طارق الشيخ، على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية، لـ 23 مطربًا وفرقة مهرجانات شعبية، قائلا: "عليّ الطلاق من بيتي لسه شغالين"، وعن مشاركته لمؤدي المهرجانات بعض الأعمال، أكد أنه لا يعلم بعدم حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وطالب الفنان طارق الشيخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الشركات التي تقوم بتحصيل الأرباح لقنوات اليوتيوب، وعدم نشر أي أغنية إلا بوجود مصنف عضو في نقابة المهن الموسيقية، وحظر إنشاء القنوات عبر مواقع التواصل المختلفة.

