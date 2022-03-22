تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الأربعاء 23 مارس، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.



ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.



من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الأربعاء سقوط أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها تدريحيا مع تقدم ساعات النهار، وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم / ساعة.