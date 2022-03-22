ضبط 17 طن أرز مخزن بغرض الاحتكار فى البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 16975 كجم أرز معبأ بما يعادل 16 طنا و975 كجم أرز أبيض معبأ بأحد المخازن بمركز إدكو بقصد الاحتكار، ومحل جزارة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 10 كجم لحوم بقري مشفاه غير صالح للاستهلاك الآدمي ومذبوحه خارج المجازر الحكومية، بالإضافة لضبط 9 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحلين لحوم مجمدة 9 و400 كجم سكر مجهول، وكذا ضبط 2 محل بقالة وذلك لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 كيس بطاطس مقلية مجهولة المصدر، وتاجر تمويني غير معلن عن أسعار السلع التموينية، وكذا ضبط 220 عبوة كيك وبسكويت منتهية الصلاحية، و32 كيس سكر تموين داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخابز سياحية ومحلات بقالة، بالإضافة لتحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، ومحضرين لمستودعين غاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز وغلق المستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتمكنت إدارة تموين مركز دمنهور من ضبط 7 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وفى الدلنجات تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بالبيع فى السوق السوداء، وكذا محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.