الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد أشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة

محمد اشتية
محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، ضرورة ضغط المجتمع الدولي بشكل جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الجائرة من الأموال الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال استقبال أشتية لوفد من المُدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، حيث بحث معهم سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.

وشدد على ضرورة استئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يُساهم في وقف الأزمة المالية التي تمر بها، مثمنًا دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية، مُشيرًا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.

رئيس الوزراء الفلسطيني الأموال الفلسطينية فلسطين القدس

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الطبقة الوسطى

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