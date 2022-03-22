إحباط تهريب شيش إلكترونية وأمبولات مخدر زيت الماريجوانا بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، في ضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية وأمبولات زيت مخدر الماريجوانا، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

ففي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي على ركاب طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه محمد عبدالباقي رئيس القسم المعين باللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبين أمريكيين، أحدهما من أصل يمنى والآخر من أصل مصري قادمين من نيويورك، وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أية أشياء يستحق عليها ضريبة جمركية أو أية ممنوعات أجابا بالنفي.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص باشعة x RAy بمعرفة أحمد محمد عبد العليم، وميار أسامة الزناقيرى مأمورى الفحص تحت إشراف محمد عبدالمنعم صالح، فأفادا بوجود كثافات معتمة على شكل أمبولات .

وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكبين، فتبين وجود 29 أمبولا به زيت الماريجوانا المخدر و15 شيشة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة بالراكبين.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط للراكبين رقمى ٦٧و٦٨ لسنة ٢٠٢٢، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.