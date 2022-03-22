«كل نقطة بتفرق».. «مياه الفيوم» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمياه (صور)

احتفلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمياه تحت شعار “كل نقطة بتفرق” واستضاف الاحتفالية قصر ثقافة الفيوم.

حضر فعاليات الاحتفال المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم والدكتور ايهاب جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لمنظمة اليونيسف و ممثلى الجهات الشريكة الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف والوعظ والإرشاد والتربية والتعليم والثقافة والكشافة .

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن احتفال المحافظة باليوم العالمي للمياه يكمن في أهمية كل نقطة مياه ومدى حرص القيادة السياسية فى الحفاظ عليها من الاهدار وضرورة الحفاظ على المجارى المائية من التلوث وذلك من خلال تكاتف جهود الجميع حكومه وشعبا وبالتالى أولت الدولة اهتماما كبيرا بالاحتفاء بهذا اليوم حيث تم عرض تنورة أمام مقر الاحتفالية ثم توقيع الجهات الشريكة على جدارية تم نقشها خصيصا لهذا اليوم تحت شعار كل نقطة بتفرق .

وتفقد “النجار” ورشة تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة لأعضاء الكشافة وتم تسليمهم شنطه سباكه بمحتوياتها بالبإضافة إلى مجموعة من القطع الموفرة لمياه الشرب، كما تفقد المشاركين ورش الرسم والتلوين شارك فيها رواد قصر ثقافة الفيوم وطلبة المدارس، وتفقد معرض رسومات ومجسمات المدارس بمشاركة 15 مدرسة عرض خلالها أعمال التلاميذ حول رسائل الترشيد والحفاظ على مصادر المياه من التلوث.

وأشار رئيس الشركة أن ممثلي الجهات الشريكة قاموا بالقاء كلمات حول أهمية المياه ودور المجتمع فى الحفاظ عليها بجانب عرض فقرات فنية واستعراضية وغنائية بواسطة فرقة عرب الفيوم وقصة سلمى وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم المشاركين من كافة الجهات بجانب تكريم المدارس المتميزة في أعمال التوعية المائية.