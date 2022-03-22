الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حريق مستشفى أسيوط.. برلماني يكشف مصير الحالات المرضية الطارئة بالوادي الجديد

النائب تامر عبدالقادر،
النائب تامر عبدالقادر،

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة بالوادي الجديد، حصوله على موافقة ‏جامعة الأزهر، باستقبال الحالات المرضية الطارئة والحرجة وحالات الحوادث والمرضى، من مستشفيات الوادى الجديد، داخل مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، بعد تعرض قسم الطوارئ بمستشفى أسيوط الجامعى “قصر العيني” للحريق، وتوقف استقبال حالات الطوارئ بالمستشفى المحولة لها من مستشفيات الوادى الجديد.

وأضاف عبدالقادر، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف على مستشفيات جامعة الأزهر، أصدرا توجيهاتهما لكل من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين جامعه الأزهر بأسيوط، باستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفيات الوادى الجديد، على أن يتم التعامل مع كافة الحالات من خلال التأمين الصحى، أو العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصرى سوف يتحمل نفقات علاج الحالات التي لا تنطبق عليها التأمين الصحى أو نفقة الدولة.

وأوضح عبدالقادر، أنه تم الاتفاق علي استمرار استقبال كافة الحالات في تعاون دائم من مستشفيات الوادي الجديد، جنبا إلى جنب مع مستشفى (قصر العيني، بأسيوط) عقب الانتهاء من تطوير الجزء الذي تعرض للحريق واستقبال الحالات مرة أخرى. 

من ناحية أخرى، رحب رئيس الجامعة بمقترح "عبد القادر" بإرسال قافلة طبية من جميع التخصصات إلي مدينة الفرافرة عقب عيد الأضحى، في إطار برنامج حياة كريمة بالتنسيق مع اللواء أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد .

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عضو مجلس النواب جامعة الأزهر استقبال الحالات المرضية الطارئة والحرجة مستشفيات الوادى الجديد العلاج على نفقة الدولة

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