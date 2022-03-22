سائحون لـ«فودة»: نعشق شرم الشيخ ونستمتع بمناظرها الخلابة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، عددًا من السائحين الإنجليز خلال زيارتهم لأيقونة السلام بشرم الشيخ.

ورحّب المحافظ بهم، وحرص على إطلاعهم بإيجاز عما يتم في مدينة شرم الشيخ من تطوير شامل وتشغيل 300 حافلة تعمل بالكهرباء، ونشر المساحات الخضراء بالمدينة، والتحويل إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، استعدادًا لاستضافة المدينة للاجتماع الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ نوفمبر من العام الجاري.

من جانبهم رحّب السائحون الأجانب بمحافظ جنوب سيناء عن سعادتهم، لافتين إلى أن شرم الشيخ مدينة ساحرة، ونستمتع بكل ما فيها من مناظر خلابة وشمس ساطعة طوال العام وجمال الطبيعة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء