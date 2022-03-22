الذهب الأسود يتراجع وسط ترقب لاحتمالية حظر الاتحاد الأوروبى لنفط روسيا

انخفضت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات اليوم، بعد صعودها بأكثر من 7% في الجلسة السابقة وسط ترقب من المستثمرين لاحتمالية فرض الاتحاد الأوروبي؛ حظرًا على المنتجات النفطية الروسية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل بمقدار 1.57 دولار بنسبة 1.50%، لتتداول عند مستوى 108.23 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو بمقدار 1.08 دولار بنسبة 0.93%، لتتداول عند مستوى 114.54 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط كانت قد قفزت بأكثر من 7% أمس الاثنين بعد أن ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر واردات الخام الروسية، لكنهم بالرغم من ذلك لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بهذا الشأن؛ نظرًا لاعتماد المنطقة بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة قد حظرتا النفط الروسي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بصورة كبيرة على إمدادات الطاقة من روسيا التي تغطي ما يقرب من 30% من احتياجاته، لكنه يتعرض لضغط متزايد خلال الفترة الأخيرة ليحذو حذو الولايات المتحدة، خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويترقب تجار النفط أيضًا التحديثات الأسبوعية بشأن إمدادات البترول الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من اليوم، وإدارة معلومات الطاقة في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء.

ويتوقع المحللون أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عدم تغير إمدادات الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في شهر مارس، إلا أنه من المرجح أن تُسجل مخزونات البنزين انخفاضًا بمقدار 1.7 مليون برميل..، ومن المتوقع أن تنخفض نواتج التقطير بمقدار 1.4 مليون برميل.