المشدد 15 عامًا للمتهمين باستدراج موظف وسرقته في الدقهلية

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق وعاملين بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 15 عامًا، على خلفية اتهامهم بخطف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإحدى شركات البترول بمحافظة السويس بطريق التحايل والإكراه وقاموا باستدراجه من محافظة السويس إلى مركز ميت غمر، بعد التحايل عليه واستدراجه لعمل مساج له.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم ، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال وشعبان شمس.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، كلا من المتهمين "أحمد.ص.ك "، 26 عامًا، سائق مقيم بقرية بشالوش بمركز ميت غمر، و"محمود. ي.م"، 22 عامًا، عامل ومقيم قرية سنتماي ، و"جودة .ع .ج"، 26 عامًا، عامل ومقيم بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الي محكمة الجنايات المختصة.

وشمل قرار الإحالة أنهم يوم 28 مايو 2021 ، بدائرة مركز ميت غمر، قاموا بخطف المجني عليه "فتوح. ر .ا "36 عامًا، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بأحد الشركات البترول بالسويس ، وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن استدرج المتهم الأول وتواصل معه هاتفيا مقلدا بصوت امرأه، إلى محل الواقعة على إثر ادعاء بقيام المجني عليه بعمل جلسة مساح له فتقابل مع المتهم الثاني والذي اصطحبه داخل توك توك إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء واستوقفه المتهمين الاول والثالث وأشهر فى وجه سلاحين مهددين إياه به واصطحباه إلى مكان خالي من الادميين ( حظيرة مواشي ) واحتجزوه وسرقوا ثلاثة هواتف محمول ومبالغ مالية وحاسب آلي ، والاستيلاء على فيزا كارد وسحب مبالغ مالية بعد إجباره على معرفة الرقم السري ، وسحب مبلغ 6 آلاف جنيه.