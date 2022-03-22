الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل التحقيق بمقتل مندوب توصيل على يد عامل بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، في مقتل مندوب توصيل على يد صديقه، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض «سكين»، نتيجة خلافات مالية بينهما بالعجوزة، عن نشوب مشاجرة بينهما يوم الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة،أن مشاجرة حدثت بينه وبين مندوب التوصيل على خلاف مالي، ما أسفر عن إصابته بالسكين، مما تسبب له في جرح نافذ في جنبه، وسقط قتيلا في الحال.

كان قد تلقى العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مندوب توصيل، مصاب بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسكين، وكشفت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهم بارتكاب الجريمة، عامل، وأنه اعتدى عليه بسكين بسبب خلاف مالي بينهما.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، بسبب خلاف مالي مع القتيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تحقيقات النيابة قتل مندوب توصيل صديقه سلاح أبيض العجوزة مشاجرة

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