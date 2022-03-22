«الإفتاء» تحسم الجدل حول فوائد شهادات الاستثمار فى البنوك

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، على سؤال هل فوائد شهادات الاستثمار في البنوك حرام أم حلال؟.. وذلك عبر البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأوضح "أمين الفتوى" بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته على السؤال: "أن الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعا ولا شيء فيه".

وأجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وأضافت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الاستثمار.