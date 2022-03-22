ضبط متهم انتحل صفة طبيب وروّج لنفسه عبر «فيس بوك» بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء العمليات الجراحية.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص "مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية، بانتحال صفة "طبيب" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه المؤثم.

و بمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية .