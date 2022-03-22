الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف حقيقة ضرب فرد شرطة لوالدته واحتجازها

الامن
الامن

كشفت التحريات الأمنية ملابسات فيديو متداول على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن ادعاء سيدة مُسنة بتعدي نجلها (فرد شرطة) عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية، وزعمت حبسه لها يومين بأحد أقسام الشرطة.

وكشفت التحريات عدم صحة ادعاءات الشاكية، وتبين أن القائمة بالنشر ربة منزل مقيمة بمحافظة المنوفية، وأن المشكو في حقه ابنها (فرد شرطة) ونظرًا لوجود خلافات سابقة حول الميراث بين المشكو في حقه وأشقائه، قاموا على إثرها بطرده من الشقة المقيم بها بمنزل العائلة.

وتابع الفحص الأمني أنه بتاريخ 25 أكتوبر 2020 صدر قرار من النيابة العامة بتمكينه وزوجته من الشقة محل النزاع، فضلًا عن وجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما انتهت بالبراءة والتصالح، كما تبين قيام القائمة بالنشر ببث مقطع الفيديو المشار إليه بتحريض من أبنائها لمحاولة النيل من ابنها وطرده وزوجته من منزل العائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

جماعة الإخوان الإرهابية فيديو تم تداوله سيدة م سنة تعدي نجلها

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حرب ضد فقراء العالم

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