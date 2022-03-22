محافظ قنا: رقابة تموينية مشددة على أسواق السلع الغذائية  

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية في إحكام قبضتها على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية بعد ارتفاع أسعار بعض السلع بفعل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث واصلت المديرية بالتعاون معا مباحث التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع وخاصةً السلع الغذائية.

من جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أنه منذ بداية شهر مارس الجارى نجحت المديرية فى شن 200 حملة تموينية فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وتحرير 488 مخالفة تموينية متنوعة وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

وأضاف أن المديرية بالتعاون مع الأجهزة المعنية قامت بإقامة 11 معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى وجود 9 شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بمراكز المحافظة، فضلا عن 29 منفذ ثابت ( 16 منفذ لوزارة الداخلية، 13 منفذ للقوات المسلحة) لبيع السلع بأسعار تنافسية، وكذلك 26 فرع جملة ونصف جملة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، مما ساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها ناشدت محافظة قنا السادة المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329 ،كما تؤكد على التجار بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.