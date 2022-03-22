زيجات أحمد رمزي.. ماذا قالت زوجته اليونانية عن وجهه الآخر؟

عام 1962 نشرت جريدة «الجيل» عن الفنان أحمد رمزي أنه تزوج الفنانة نجوى فؤاد لمدة 17 يومًا فقط، لطلبه منها أن تترك العمل في السينما، لكنها رفضت.

وذكرت الجريدة أن الفنان أحمد رمزي تطاول على زوجته الأولى عطية الله أحمد فؤاد الدرملي، لكنه نفى لجريدة «أخبار اليوم» في 11 يونيو 1962 ووصف نفسه بأنه لا يستطع العيش في سياق الحياة المنظمة والمرتبة.

وروت الفنانة نجوى فؤاد في لقائها التلفزيوني ببرنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «mbc مصر» أنها كانت تشارك في فيلم «جواز في خطر» وعرض عليها الزوج فوافقت.

وسافرت نجوى فؤاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل، وفور عودتها فوجئت أن الفنان أحمد رمزي قد تصالح مع زوجته عطية الله لأنه كان يحب ابنته باكينام للغاية.

واتفقا على الانفصال، وقالت: «قولت له كده كده إحنا محصلش جواز ولا حاجة، احنا يدوب كتبنا الكتاب، وخلاص».

ورغم الانفصال، ظلت العلاقة وطيدة بين نجوى فؤاد وأحمد رمزي كأصدقاء.

وتزوج الفنان أحمد رمزي من محامية يونانية تدعى نيكولا، وأنجب منها ابن وابنه، نائلة ونواف.

وأجرت «نيكولا» مداخلة هاتفية أثناء وجود الفنان أحمد رمزي في برنامج «ساعة صفا» على شاشة قناة «إيه آر تي»، وقالت إنها تحب كل صفات الفنان أحمد رمزي، وأضافت «كان بيضايقني أنه بيدخن، وهو قالي إنه بيدخن».

وأبدت إعجابها بخفة ظله وصوته بالإضافة إلى مهارته في الطهي.

وكشفت عن أول لقاء جمع بينهما، وكان في منزلها وقت أن كان عمرها 16 سنة، وحضر حفلة عيد ميلادها، وبعدها التقيا في العجمي في الإسكندرية.

ولفتت إلى أنها كانت تغضب من التفاف البنات حوله، قالت: «ساعات بزعل وساعات بعمل نفسي مش شايفة، لكن كنت بدايق طبعا».