الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الروسى الفائز بجائزة نوبل يتبرع بميداليته لتمويل اللاجئين الأوكرانيين

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

قال الصحفي الروسي، دميتري موراتوف، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي مناصفة مع صحفية أخرى، اليوم الثلاثاء، إنه سيتبرع بميداليته لبيعها في مزاد علني لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.

وقالت صحيفة (نوفايا جازيتا)، التي يرأس تحريرها موراتوف، في بداية مارس، إنها ستزيل الأخبار المتعلقة بأعمال روسيا العسكرية في أوكرانيا من على موقعها على الإنترنت بسبب الرقابة، ردًا على التهديدات بالملاحقة الجنائية للصحفيين والمواطنين المخالفين للقواعد الرسمية للحكومة.

وقال مقال منشور باسم موراتيف: "قررت أنا وصحيفة نوفايا جازيتا التبرع بميدالية جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لتمويل اللاجئين الأوكرانيين.. يوجد بالفعل أكثر من عشرة ملايين لاجئ. أطلب من بيوت المزادات الاستجابة وطرح هذه الجائزة العالمية للبيع في المزاد".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، فيما وصفته بعملية عسكرية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تصفهم بالقوميين الخطيرين.

وتبدي القوات الأوكرانية مقاومة شديدة، كما فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا، في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.

وقال موراتوف و(نوفايا جازيتا) إن هناك خمسة أشياء يجب القيام بها على الفور "وقف القتال، وتبادل الأسرى، والإفراج عن جثث القتلى، وتوفير ممرات إنسانية، ومساعدات ودعم للاجئين".

كان موراتوف، الذي تقاسم الجائزة مع الفلبينية ماريا ريسا، المؤسس المشارك لموقع (رابلر) الإخباري، قد أهدى جائزة نوبل العام الماضي لستة من صحفيي (نوفايا جازيتا) لقوا حتفهم بسبب عملهم.

الصحفي الروسي دميتري موراتوف اللاجئين الأوكرانيين جائزة نوبل للسلام

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وائل لطفي

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