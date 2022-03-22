الرئيس الأوكرانى: مقتل 117 طفلًا على الأقل فى الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للنواب الإيطاليين إن ما لا يقل عن 117 طفلًا قتلوا في الحرب الروسية على أوكرانيا حتى الآن.

وحذر في مقطع فيديو لمجلسي البرلمان في روما: "لكن 117 طفلًا ليس العدد النهائي".

وأضاف، وفقًا للترجمة الإيطالية: "هم مستمرون في القتل".

ودعا زيلينسكي إيطاليا لتجميد الأصول الروسية ومصادرة السلع الفاخرة مثل اليخوت، حيث قال إن هذا أمر ضروري لإيقاف الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأضاف: "أنت في حاجة لإيقاف شخص واحد لكي يتمكن الملايين من النجاة".

وقال زيلينسكي إنه تحدث هاتفيًا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في وقت سابق، حيث شجعه في معركة الجيش من أجل حرية أوكرانيا.

وأضاف: "قلت له: شعبنا أصبح جيشًا عندما رأوا المعاناة التي يجلبها العدو، والدمار الذي يخلفه، وإراقة الدماء التي تتطلب ذلك".

وكتب زيلينسكي تغريدة قال فيها إن قيام الفاتيكان بدور وساطة سوف يكون أمرًا "يحظى بالتقدير".

وجدد السفير الأوكراني لدى الفاتيكان دعوة للبابا لزيارة منطقة الحرب.