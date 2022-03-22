محمد ثروت بـ3 وجوه في رمضان ويقدم بطولة «أرواح وأشباح وتمن بسطرمة»

يعيش الفنان محمد ثروت، في هذه الآونة حالة من النشاط الفني المكثف، وذلك نظرًا لمشاركته في أكثر على الصعيد الدرامي والسينمائي والمسرحي والإذاعي أيضًا.

أعمال محمد ثروت رمضان 2022

وتعاقد النجم محمد ثروت، على مسلسله الإذاعي الجديد "أرواح وأشباح وتمن بسطرمة"، وذلك من خلال راديو إنرجي 92.1، ليخوض به أيضًا السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان الإذاعية لعام 2022، وبذلك يكون الفنان محمد ثروت بـ 3 وجوه في رمضان القادم ويقدم بطولة "أرواح وأشباح وتمن بسطرمة".

مسلسل دايمًا عامر رمضان 2022

يجدر الإشارة أن الفنان محمد ثروت، يشارك في بطولة كل من مسلسل "دايما عامر"، بشخصية "وحش الرياضيات" وهو اسمه "مستر فايز"، ومسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات CBC.

ويجسد «ثروت» خلال الأحداث شخصية محورية «تراچيدى»، لمناقشة قضايا اجتماعية واقعية أسرية، من خلال دور المحامي الخاص بالفنانة نيللي كريم، إذ بتولي جميع القضايا الخاصة بها، وبالأخص فيما يتعلق بزوجها شريف سلامة وحضانة بناتها.



دايمًا عامر

ويذاع مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان في أكثر من قناة، فمن المقرر عرضه خلال قناتي أون تي في، والحياة، بالتزامن مع عرضه على منصة “واتش إت” الإلكترونية.

تجسد أحداث مسلسل دايمًا عامر مشاكل التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويشارك في بطولة مسلسل دايمًا عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وميرنا نورالدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وإنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبوعلي.

ويكثف فريق العمل تصوير مشاهد وأحداث المسلسل على قدم وساق تحت قيادة المخرج مجدي الهواري والذي انتهى الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من العمل، ويسعى لإنهاءه بشكل كامل، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.