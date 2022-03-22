الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 3019 طن حديد وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SAROS_B وترفع علم بنما ويبلغ طولها 111 متر والغاطس 6 متر لتفريغ 3019 طن حديد بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

قناة السويس تنسيق اجراءات ميناء سفينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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