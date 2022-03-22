الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير وهيكلة الجهاز الإداري بما يتماشى مع متطلبات العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تطوير منظومة العمل الإدارى بالمحافظة وتنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة الجهاز الإداري ودعم البنية التحتية وتطبيق منظومة التحول الرقمي ونموذج الإدارة بالأهداف تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير الهيكلي والمؤسسي وتوجهاتها بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية بما يحقق حسن سير العمل والجودة الشاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

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جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد فوزي عمران مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط وأبوغدير محمود مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات العاملين والارتقاء بآلية العمل ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة بمسئولياتها موجهًا بضرورة تنظيم دورات تدريبية وبرامج تخصصية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي كأحد أهم أولويات المحافظة لرفع مهاراتهم وتطوير أدائهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها ومن ثم تقديم الخدمة للمواطنين علي النحو المطلوب.

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة العمل بروح الفريق و تحسين جودة الأداء الإداري بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية والعمل على توفير بيئة عمل إيجابية تساهم في تطوير الأداء و تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة المحافظة في التحول الرقمي في جميع الخدمات مؤكدًا على أهمية دعم نظم المتابعة والتقييم بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل الإداري في شتى القطاعات.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها و إنجازها في فترة وجيزة تيسيرًا على المواطنين.

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محافظة اسيوط استراتيجية محافظ أسيوط الخدمة المدنية التحول الرقمي

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