الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي يفتتحون «مشغل نهطاي» بالغربية

رئيس الوفد ومحافظ
رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

افتتح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، منذ قليل، مشغل نهطاي للخياطة في محافظة الغربية.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

يأتي ذلك ضمن مبادرة "مشغلى" التي أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

واستمع رئيس الوفد ومحافظ الغربية لشرح عدد من سيدات المشغل حول طبيعة العمل، اللاتي أعربن عن سعادتهن بالمبادرة التي وفرت لهن فرص عمل جيدة.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

وتأتي مبادرة "مشغلي" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

وشملت المبادرة إقامة ٣٠ مشروع صغير، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

وحضر الافتتاح فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، وعصام الصباحي، ومصطفى شحاتة، أعضاء الهيئة العليا، واللواء جمال مختار.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح مبادرة "مشغلي" بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لصالح السيدات، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وبدأ الحفل بأداء السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

وتأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

IMG-20220322-WA0025
رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي

وشملت المبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إقامة ٣٠ مشروع صغير، و٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات.

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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي
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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي
IMG-20220322-WA0023
رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي
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رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي
الدكتور عبد السند يمامة الدكتور طارق رحمي المهندس حازم الجندي محافظة الغربية مشغل نهطاي مشغلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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