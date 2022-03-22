المطران عطا الله حنا: التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم واجب أخلاقي وإنساني

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، لدى استقباله وفدا حقوقيا ألمانيا اتى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم هو واجب أخلاقي وإنساني.

ووضع أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات تستهدف الحجر، والبشر، والمقدسات، والأوقاف كما أنها تستهدف عددا من الأحياء المقدسية، لا سيما حي الشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر وغيرها من الأحياء.

وأضاف في كلمته أن الفلسطينيين يناضلون من أجل قضية عادلة، ونتمنى أن تتسع رقعة اصدقاء الشعب الفلسطيني في مشارق الأرض ومغاربها ، فنحن شعب يسعى من أجل الحرية والكرامة، ولن يقبل الفلسطينيون بأن تمتهن حريتهم وأن يتم النيل من عزيمتهم وإصرارهم وثباتهم وصمودهم ورباطهم .

وتابع الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون ينتمون الى شعب واحد، ويناضلون من أجل قضية واحدة ، فعندما نتحدث عن الوطن كلنا طائفة واحدة اسمها الشعب العربي الفلسطيني.