بسبب «كلب».. التحقيق في قتل طفل بالإسماعيلية

تباشر نيابة فايد، في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في قتل طفل بسبب كلب، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تبلغ لمركز شرطة فايد من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة بغياب نجله، 10 سنوات، بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء تواجده أمام المزرعة ملكه خط سير الـمُتغيب شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما.

وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب بذلك، فقام المذكور باستدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب باستخدام "نصل حديدى" كان بحوزته وإصابته بجروح قطعية، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكي وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية بمحيط القرية.

وأرشد المتهم عن الجثة بمكان التخلص منها والأداة المستخدمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.