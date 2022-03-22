الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «كلب».. التحقيق في قتل طفل بالإسماعيلية

كلب
كلب

تباشر نيابة فايد، في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في قتل طفل بسبب كلب، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تبلغ لمركز شرطة فايد من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة بغياب نجله، 10 سنوات، بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء تواجده أمام المزرعة ملكه خط سير الـمُتغيب شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما.

وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب بذلك، فقام المذكور باستدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب باستخدام "نصل حديدى" كان بحوزته وإصابته بجروح قطعية، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكي وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية بمحيط القرية.

وأرشد المتهم عن الجثة بمكان التخلص منها والأداة المستخدمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة فايد في الإسماعيلية طفل التصريح بالدفن مركز شرطة فايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

تخفيض حصة الفرد فى البطاقة التموينية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«الصحة»: مصر تشهد انخفاضًا متتاليًا في معدلات الإصابة بكورونا (خاص)

من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم مخيم «قلنديا» و«كفر عقب» شمالى القدس

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا