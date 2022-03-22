اليابان تحتج على قرار روسيا بوقف محادثات السلام بين البلدين

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو تحتج على قرار روسيا بوقف المحادثات بشأن عقد معاهدة سلام بين البلدين، والذي جاء ردًا على العقوبات اليابانية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف "كيشيدا" في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الياباني، تعليقًا على قرار موسكو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية "تصرفات روسيا غير معقولة للغاية وغير مقبولة تمامًا"، متابعًا:"نحن نحتج بشدة".

وأوضح "كل المواقف الحالية نشأت من عدوان روسيا على أوكرانيا"، لافتًا إلى أن موقف اليابان الساعي لتسوية قضية الأراضي المتنازع عليها وإبرام معاهدة سلام مع روسيا "لم يتغير".

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي - إن نائب وزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا نقل موقف طوكيو إلى السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل جالوزين.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل المتنازع عليها، ردًا على ما اعتبرته خطوات غير ودية من طرف طوكيو.

يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، انضمت اليابان إلى باقي دول مجموعة السبع في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.