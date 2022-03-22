بدء التصويت لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن

بدأت صباح اليوم في الأردن انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، و فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين الأردنيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان 28 عضوا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء اليوم، وتجري الانتخابات هذه المرة بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه يحق لـ 4 ملايين و599602 مواطن الاقتراع، منهم مليونان و163259 من الذكور، ومليونان و436343 من الإناث، فيما يتنافس 4646 مترشحا ومترشحة على رئاسة 100 بلدية، وعلى 918 مقعدا لمجالس البلديات، منها 200 مخصصة للنساء، و289 مقعدا لمجالس المحافظات منها 59 للنساء، إلى جانب 28 مقعدا لمجلس أمانة عمان منها 6 للنساء، يضاف إليها بالتعيين من قبل مجلس الوزراء 14 عضوا من دوائر رسمية وغرف صناعة وتجارة وذوي الخبرة.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 6937 منها 3345 للذكور، و3592 للإناث، تتوزع على مراكز الاقتراع البالغ عددها 1850، منها 770 للذكور، و806 للإناث، و274 مركز اقتراع مختلطا، وتحدد أنظمة الانتخاب عدد الدوائر الانتخابية بـ 409 دوائر انتخابية للمجالس البلدية، و158 دائرة لمجالس المحافظات، و22 دائرة في أمانة عمان.

تعد هذه الانتخابات الثانية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب في ظل قانون الدفاع، ووفق اشتراطات صحية تتمثل بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامات، ومنع حدوث تلامس عند استخدام القارئ الإلكتروني للهويات المدنية، مع السماح لغير متلقي لقاح كورونا بممارسة حقهم الانتخابي.

ويراقب الانتخابات 5048 مراقبا يمثلون 18 جهة محلية و10 جهات أجنبية، كما ينتشر 55 ألف رجل أمن لحماية عملية الانتخاب التي ستعلن نتائجها الأولية تباعا بعد إغلاق الصناديق مساء اليوم الثلاثاء، فيما يتوقع أن تعلن النتائج النهائية غدا الأربعاء.