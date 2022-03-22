ضبط 1600 عبوة نباتات طبية غير مصرح بها من «الصحة» في أسيوط

نجحت إدارة مباحث التموين بأسيوط برئاسة العميد حازم عاطف مدير الإدارة بالاشتراك مع قطاع التفتيش الصيدلي، في ضبط عدد كبير من عبوات النباتات الطبية غير مصرح بها من وزارة الصحة ومجهولة المصدر، داخل شركة لبيع النباتات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم ثان وتم ضبط المدعو "ح.ا " مدير الشركة.

كان تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط المدعو ح.ا من محافظة سوهاج يقوم ببيع نباتات طبية غير مصرح بها داخل شركة بدون ترخيص بدائرة قسم ثان أسيوط وتم التحفظ على المضبوطات التى بلغت 1600 عبوة مجهولة المصدر.

كانت مباحث التموين وردت إليها معلومات تفيد بوجود شركة بدون ترخيص بشارع مستشفى القدس بدائرة قسم ثان تقوم ببيع منتجات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعقب تقنين الإجراءات بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبإخطار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمر بمرور لجنة من مديرية الصحة والتموين والإدارات المختلفة والأحياء والمراكز علي شركات بيع المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، للتأكد من السلع المعروضة وترخيصها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

أدوية بدون ترخيص

أدوية بدون ترخيص