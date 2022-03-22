الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية

الصين
الصين

أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بنج يو، أن العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية.

وقال الدبلوماسي الصيني معلقًا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المسؤولين الصينيين "ما يسمى بمشاكل حقوق الإنسان في الصين، وفقًا للجانب الأمريكي، غير موجودة، حرية الدين وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق للشعب الصيني محمية بشكل كامل".

وأضاف: "مهما كانت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين الصينيين بحجة أو بأخرى، هم (في الولايات المتحدة) ينتهكون بشكل خطير القواعد الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية ويتدخلون في الشؤون الداخلية للصين. والصين تعارضهم بشدة

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين للصحفيين أمس الإثنين، إن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يوان (1.57 مليون دولار) لأوكرانيا.

وحسب موقع مونت كارول، جاءت تصريحات وانج في مؤتمر صحفي دوري في بكين، ويأتي ذلك في أعقاب تعهدات سابقة بتقديم مساعدات لأوكرانيا بما في ذلك خمسة ملايين يوان في وقت سابق من هذا الشهر.

الولايات المتحدة الصين الخارجية حقوق الانسان امريكية

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