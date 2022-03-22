حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 22 مارس 2022

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الثلاثاء 22 مارس لجميع الأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

قد يكون لديك نوع من الطاقة التي قد تخلق مكانتك بين الناس من حول، و قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

قد يكون اليوم في بداية اليوم يومًا مملًا بعد وقت متأخر من المساء، يمكنك التحكم في السلبية، وقد يوصلك أشخاص جدد في جبهة العمل، وبمساعدة أشخاص جدد، يمكنك محاولة تجديد خطط عملك، و يُنصح بقراءة المستندات قبل وضع توقيعك.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

يمكنك التحكم في ترددك، وصحة الأطفال أفضل الآن قد يكون زملاؤك داعمين في عملك، مما سيتحول إلى نجاح من حيث المشروع، وقد تتوقع الحصول على بعض الحوافز من الراتب.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

قد تخطط اليوم للهجرة من مكان حالي إلى مكان آخر، ينصح بالتفكير مرتين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة أو تغيير المكان، قد تخطط أيضًا لتغيير الوظيفة سيكون هناك سلام في العقل لكن صحة أطفالك قد تجعلك تشعر بالضيق ينصح بتجنب المضاربة في الاستثمارات، يجب على الشركين في الحب التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار مهم فيما يتعلق بالزواج.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

قد يكون لديك صبر جيد، قد يساعدك التأمل على زيادة التركيز ، مما قد يساعد في تسريع مشروعك، و قد يتعاون معك مرؤوسوك، وقد يساعدك ذلك على إكمال المشروع قبل الجدول الزمني، ومن المحتمل أن تذهب إلى بعض الرحلات القصيرة المتعلقة بالعمل، وقد يساعدك الشخص المؤثر على تعزيز شبكتك.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

قد تكون مشغولًا في اجتماع العائلة والمناسبات الاجتماعية، وقد تصبح مهذبًا مع الأشخاص من حولك ، مما قد يزيد من مكانتك بينهم. قد تنفق المال في شراء بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية التي قد تحسن حالتك الاجتماعية قد تسمع على الأرجح بعض الأخبار الجيدة من أحد أقاربك.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

اليوم ستكون مشغولًا في اجتماع العائلة، يمكنك إعادة إنشاء شبكتك، والتي ستمنحك مزايا في المستقبل القريب قد يخطط السكان الأصليون المرتبطون بالسحر والفن والأزياء والأفلام ووسائل الإعلام لفعل شيء جديد فيما يتعلق بمهنتهم قد يكون أداء الطالب أفضل اليوم من حيث الدراسة قد تستمتع مع شريكك بالحب بلحظاتها السعيدة.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تكون مشغولًا اليوم في جبهة العمل، مما قد يجعلك متعبًا عقليًا مما قد يؤثر على روتينك اليومي، قد تكون قادرًا على إنشاء بعض الشبكات الخارجية، و يجب أن تكون حذرًا فيما يتعلق بالاستثمارات قد يحصل المواطنون الأصليون في الوظيفة على ترقية.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

اليوم الوضع تحت السيطرة الآن، ومن المحتمل أن يكون مصيرك معك من حيث المكاسب في الاستثمارات السابقة، و قد تحصل على بعض المكافآت لعملك الشاق، والمشاريع التي تم إيقافها بدون سبب قد يتم إعادة البدء فيها على الأرجح، وقد تتوقع السفر الديني السلمي، و قد تخطط أيضًا للتبرع بمبلغ معين لأي مكان ديني أو لجمعية خيرية

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

القمر الخاص بك ليس في حالة إيجابية ، قد يكون لديك مشاكل صحية قد تواجه خسائر في العمل أو في الاستثمار السابق، و ينصح بعدم الاستثمار في الأعمال التجارية، و مكاسبك ستتحول إلى خسارات، و لذلك يُنصح بالتوقف عن الاستثمار في الأشياء التي لا قيمة لها، يجب أن تتجنب التورط في الخلافات ، وإلا فسوف يسحبك.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

اليوم جيد لعملك ، قد تكون قادرًا على الأداء الجيد من حيث العمل، و قد يمنحك رئيسك في العمل بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات، و يمكن تسوية الخلافات مع الشريك، و يمكنك إقراض المال لصنع الأصول الخاصة بك، وقد تكون صحة أطفالك أفضل الآن، ومن المحتمل أن تقوم ببعض الاستثمارات من أجل مستقبل الأطفال.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

اليوم قد يباركك القمر. سيكون الحب في الهواء من حيث الحياة الشخصية، و قد يجد الفردي تطابقًا مناسبًا، و قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية، و قد يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون، و من المحتمل أن تحقق الاستثمارات في الأحجار الكريمة والمجوهرات مكاسب إيجابية في المستقبل القريب يجب توخي الحذر لصحة كبار السن.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.



