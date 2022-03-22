موقع كندى يدعو لزيارة 6 أماكن مثيرة وغامضة فى مصر

دعا موقع "ذا ترافل" الكندي السياحي لزيارة مصر، ولكن ليس لكونها تضم واحدة من أقدم الحضارات حول العالم، ولكنها تضم عددًا من الأماكن المثيرة والغامضة.

وقال الموقع: إن مصر دولة فريدة من نوعها، لأنها تمتلك واحدة من أقدم الحضارات، ولا تزال تدهش الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ولكنها تحتوي على ألغاز لم يحلها أحد حتى الآن، ونتيجة لذلك تجذب البلاد العديد من السياح طوال العام.

وبشكل عام رشح الموقع كلا من قصر البارون وعمارة رشدي وغيرها للزيارة.

قصر البارون إمبان

كان قصر البارون في السابق موطنًا لعائلة “البارون إمبان” وزوجته وابنته وأفراد الأسرة الآخرين، ويقال إن زوجة بارون توفيت في ظروف غامضة في القصر، لأنها كانت غير راضية عن علاقات زوجها خارج نطاق الزواج.

وأصيبت الابنة بالاكتئاب بسبب وفاة والدتها ثم ماتت في ظروف غامضة في القصر.

كما لقي البارون حتفه ولا أحد يعرف كيف، في النهاية، هجر أفراد الأسرة الآخرون المنزل، وفقًا للحراس والأشخاص القريبين منه، فإن القصر مسكون لأنهم رأوا أشباحًا وسمعوا أصواتًا غير عادية، على الرغم من إفراغه.

صحراء الفرافرة

صحراء الفرافرة منخفض جيولوجي يغطي حوالي 980 كيلومتر مربع.،يقال إنه مسكون بسبب ظهور شبح إخناتون، الذي شاهده العديد من الزوار.

وكان أخناتون ملكًا حكم الأرض في ثلاثينيات القرن الثالث عشر لمدة 17 عامًا، خلال فترة حكمه، يُعتقد أنه ألغى الأديان والقواعد السائدة وبدلاً من ذلك قدم نظامًا جديدًا للاعتقاد لم يرض العديد من الكهنة.

أهرامات الجيزة

تعد أهرامات الجيزة من أكثر الأماكن رعباً في مصر، مما يجعلها مشهورة جدًا، أبلغ الناس عن رؤية أشباح تمشي بالإضافة إلى الأشباح العائمة، تظهر في ملابس أوائل القرن العشرين ويبدو أنهم غير مرحب بهم على الإطلاق، وفقًا للزوار، يخيف عدد قليل من الفراعنة المصريين الناس بعيدًا عن الأهرامات.

بناية رشدي

يعرف مبنى رشدي باسم شقة الجن، خاصة بعد أن ظل مغلقًا لأكثر من خمسة عقود، وفقًا للأشخاص الذين حاولوا العيش في المبنى، كما ذكروا سابقًا، خرجت الدماء من صنابيرهم، وكان بإمكانهم سماع صراخ رجال الأشباح ويعتقد أن هذه أشباح العمال التي عذبها منشئ الموقع أثناء تشييد المبنى.

وادي الملوك

يضم وادي الملوك المئات من مقابر الملوك والفراعنة منذ آلاف السنين، لقد شهد الكثير من الناس على رؤية أشباح غامضة للفراعنة تتجول حول قبورهم بملابسهم الكاملة، يقول مراقبو الوادي الليلي إنهم سمعوا صراخًا غريبًا وخطوات وصراخًا غاضبًا ودواليب تتطاير.

طريق وادي النطرون السريع

طريق وادي النطرون السريع هو طريق مظلم يؤدي إلى الساحل الشمالي، والذي ورد أنه تعرض لعدد من الحوادث المميتة التي يكتنفها الغموض. يشهد العديد من السائقين على رؤية بعض الظهورات الشبحية تحاول جذب انتباههم، مما قد يتسبب في وقوع حوادث. تتجول هذه الأشباح وتخلق حقيقة خاطئة تجعل السائق يعتقد أنه صدم راكبًا.