الدعاء هو العبادة للتقرب للمولى عز وجل ومع قرب حلول شهر رمضان بدأ البحث عن أدعية استقبال شهر رمضان 2022، وذلك لأن شهر رمضان من أكثر الشهور المقربة إلى قلوب المسلمين، للدعاء والتضرع للمولى عزوجل.

أدعية استقبال شهر رمضان 2022

وقالت دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يردد الدعاء التالي، قبل حلول شهر الصيام: «اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».

ومن أشهر الأدعية لاستقبال شهر رمضان: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

وأيضا : «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

- «اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا».

«اجعل قُلُوبنا كقُلُوب خيارنا، واهدنا سواء السّبيل، وأخرجنا من الظُّلُمات إلى النُّور، واصرف عنّا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن».

أدعية استقبال شهر رمضان 2022

- «يا رحمن يا رحيم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم اهل علينا رمضان بالعفو».

- «اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا. اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني، اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم».

- «اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك».

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