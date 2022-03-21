الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: سوء الطقس وراء نقص عدد طلاب أولى ثانوى بالامتحانات التجريبية

طارق شوقي
طارق شوقي

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام التدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الثاني حيث حضر التدريب في مادة الفيزياء (430005) طلاب/طالبات على مستوى الجمهورية من إجمالي (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت (66.8%).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن سوء الأحوال الجوية في العديد من المحافظات قد أدى إلى نقص أعداد الطلاب بالمدارس الثانوية.

وأهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب في اليوم الأخير في مادة التاريخ، وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا امتحانات الصف الأول الثانوي بثالث اختيار تجريبي علي التابلت.

اليوم الثانى على مستوى الجمهورية التعليم الفنى المواد امتحان سوء الأحوال الجوية الطلاب الأحوال الجوية

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