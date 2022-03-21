الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة «النواب البحريني»: المملكة حققت إنجازات عديدة في تنفيذ خطط مواجهة تغير المناخ

فوزية بنت عبدالله
فوزية بنت عبدالله زينل

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن بلادها حققت إنجازات عديدة في تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، وتضع على رأس أولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة آمنة للبشرية.

وقالت زينل في كلمتها أمام الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إنَّ مملكة البحرين قامت بإدماج أهداف تغير المناخ في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة القائم، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات، وعمدت لتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ.

وأكدت أن برلمانات العالم بحاجة لأن تتحد وتتحرك في سياقٍ موحد، لتجاوز التحديات البيئية، قائلة" إذا لم نستطع اليوم كبرلمانات وحكومات ومنظمات، أن نعمل على صياغة توجه عالمي جاد، وإيجاد تدابير طارئة، فقد نضطر مستقبلًا للبحث عن إقامة مدن صديقة للنازحين بفعل الظواهر المناخية".

وأعربت رئيسة مجلس النواب البحريني عن أملها في أن يخرج رؤساء وممثلو البرلمانات المشاركة في أعمال الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي، برؤية لمواجهة الأخطار المحدقة بكوكب الأرض، والتي تهدد سبل العيش فيه، وأن يتم الوصول إلى الصفر الآمن عبر تعبئة البرلمانات من أجل تغير المناخ.

رئيسة مجلس النواب البحريني المجتمع الدولي البحرين

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